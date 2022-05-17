影視歌三棲女神郭書瑤（瑤瑤）代言滿滿，今（17日）又成為3C品牌代言人，開心表示要跟音樂一起「瑤」起來，歌手出身的她表示，「因為太喜歡聽音樂，音響、耳機對我來說很重要」。一提起耳機，郭書瑤就忍不住想起某年的生日，當時她買了一對耳機犒賞自己，「沒想到唱片公司同事跟同門藝人朋友送的禮物也都是耳機…」那年生日總共獲得5副耳機，讓她不可置信大呼：「我是『耳機富翁』。」

疫情之下，郭書瑤主持衛視中文台《旅跑應援團》有成，但她不忘等待好劇本，「期待很快能接到自己非常有興趣的題材跟議題的劇。」雖然近期病毒延燒，但郭書瑤絲毫不敢鬆懈防疫，「沒有疫情時就都很注重身體，防疫期間更是注重清潔消毒。」瑤瑤也感恩上天眷顧，覺得自己已經非常幸運，平安就是福，工作沒太大的影響，「也希望安排自己多學習、多充實一點！」

近期她還將去實踐人生一大清單，去考潛水執照，瑤瑤說自己算晚接觸，直到之前拍電影《美人魚》時，才開始潛水旅程，她說本身每年都會去海邊玩水，但都沒有真的學習專業，「直到今年在鍾瑶的鼓勵和激將法下，才下定決心認真練習，試著去考自由潛水證照。」郭書瑤分享每天都會花時間練習閉氣跟平壓，還提到一個個人小秘訣，就是「覺得音樂很重要，要放能讓自己放鬆的歌曲，閉氣時間就會比較長。」