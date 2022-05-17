共享機車WeMo Scooter優化還車服務，導入Google ARCore Geospatial API技術，開發實景拍照定位還車功能，使用者還車時拍下車輛與街景，系統可自動比對街景，更精準定位車輛位置，方便下一位使用者找到機車。WeMo表示，該服務可使車輛租借率提升7.5％。

WeMo Scooter成立至今邁入第7年，創下逾1億騎乘公里，可繞地球近2500圈，減少碳排放量3500噸。WeMo Scooter表示，藉Google ARCore Geospatial API導入產品服務，車輛租借率成功提升7.5％，透過GPS獲取用戶位置，並使用街景數據比對，就像是將用戶放進結合現實世界的地圖裡面。

該服務不僅增進用戶租車、騎車、還車的便利性，更打造友善的行車生態，同時創造「綠能永續」機制的出行環境，鼓勵民眾響應綠色運輸，從每日的出行選用智慧共享機車開始。透過APP的實景拍照定位還車功能，輕鬆掃一下就可為下一位騎士創造更快速尋車地便利性。

WeMo Scooter執行長吳昕霈指出，公司致力成為台灣人的共享電動機車，為大家引以為傲的科技島國打造綠色智慧城市，創造更友善民眾的行車與居住環境。後網路時代已經來臨，科技與願景並沒有國界，此次導入Google ARCore Geospatial API只是一小步，未來還有更多挑戰，希望WeMo一舉成為亞洲與世界的共享電動機車。

WeMo Scooter以軟硬整合技術擴大並優化服務，今年第2季導入Google ARCore Geospatial API，是全球首批少數應用企業之一，也是亞洲第1家運用此技術的智慧車聯網公司，讓用戶縮短租、還車時間，感受美好行車體驗。