飯店Buffet也能打包帶走！疫情衝擊內用信心，台北美福大飯店即日起至6月30日推出「餐券放大外帶GO」外帶優惠活動，凡使用一張《彩匯自助餐廳》平日自助超值優惠雙人券(原價1440元)，最高可兌換價值2300元的餐點，包括廣受消費者喜愛的《潮粵坊》招牌香烤櫻桃鴨二吃，榮獲米其林一星的《米香台菜餐廳》也推出雙人分享餐。

鑒於國人最愛品嘗一鴨二吃，此次活動搭配《潮粵坊》的招牌片皮鴨，嚴選3.5公斤的宜蘭櫻桃鴨掛烤出爐，鴨皮油滋脆口，鴨肉肥嫩多汁，再融入主廚季節性創意醬料包括甜麵醬及紅麴腐乳醬等，以及挑選青蔥、紅麴及蕎麥揉製的三款手工餅皮，再搭配各式果乾、蔥段及剝皮辣椒等配料，跳脫對傳統的片皮鴨想像，主廚另搭配選用飽滿明蝦製作的京寶明蝦球，整桌港潮美味誠意上桌。

前來美福飯店不可錯過榮獲米其林一星的米香台菜餐廳，經典的二人分享餐，餐點包含招牌蜜汁排骨，將補腎養胃的黑棗乾以細火熬煮成汁，再將醃製好的排骨裹粉快速油炸後，再將黑棗蜜汁與表面酥脆的排骨一同燴炒收汁，一口嚐下散發黑棗獨有香味及排骨濃郁香氣。另外推薦主廚拿手菜蒜泥粿條海大蝦、新鮮三星蔥花蛋及時蔬，搭配榮獲台灣稻米品質冠軍的林龍星白米飯，適合二人在家好好品嚐；若為小家庭也可換購4-6人份的古早味白鯧芋頭米粉或魷魚螺肉蒜鍋。

喜好品嘗異國料理也不能錯過由《晴山日本料理》推出的經典鰻魚飯，來自日本的料理長湯本誠，嚴選營養價值高又富含膠原蛋白的鰻魚，使用炭烤方式保留原始風味，並用特製的醬汁將鰻魚的香味鎖進其中，打開上蓋便能聞到炭烤後的濃郁鰻魚香氣，一口咬下鮮嫩的烤鰻魚以及香甜米飯完美結合，吃起來十分過癮。

《GMT義大利餐廳》則推出波士頓活龍蝦番茄手工義大利寬麵，來自義大利佛羅倫斯的西餐總主廚Massimo Picci堅持傳統風味，使用整隻新鮮波士頓龍蝦，搭配純手工製的義大利麵，並使用新鮮番茄的酸香滋味，將龍蝦的自然鮮美推至巔峰，手工麵條吸附著滋味豐碩的醬汁，每一口將大海風味盡收舌尖。