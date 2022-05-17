29歲馬姓孕婦腹痛急診PCR確診，經東港安泰醫院緊急剖腹後，順利產下3600公克男嬰。（東港安泰醫院提供／謝佳潾屏東傳真）

懷孕39周的29歲馬姓孕婦，17日突感到腹痛而至東港安泰醫院急診就醫，不料PCR篩檢陽性，院方緊急將她安排入住隔離病房，經婦產科醫師與她溝通後，決定剖腹生產，不久後順利產下3600公克男嬰，目前男嬰一切正常，等待48小時後的PCR採檢結果。

安泰婦產科醫師張鴻耀表示，安泰醫院備有正／負隔離壓手術室，可對新冠肺炎確診者開刀提供安全舒適的環境，而產婦是當日驗出PCR，且胎兒已足月，為避免隔離期間影響母親與胎兒的健康，決定排開其他手術，緊急開刀剖腹生產。

參與手術的醫師、助產師與護理師，還有在另一手術室準備接手新生兒檢查的兒科團隊，都穿著兔寶寶裝，在正／負壓隔離手術室進行剖腹手術，約一小時後，小寶寶的哭聲響起，現場醫護人員為此都感到新生命誕生的喜悅及感動。

張鴻耀說，母子生命徵象穩定，男嬰體重3600公克，哭聲宏亮，目前寶寶安置於專門的嬰兒室內，在兒科團隊照顧下，目前新生兒一切正常，待48小時、小朋友的採檢報告出爐後，若為陰性，即可與家人見面。

安泰榮譽院長蘇清泉表示，新生命的誕生，是嚴峻疫情中難得的希望與喜樂，安泰醫院優秀專業的醫療團隊會全力守護媽媽及新生兒的醫療照護。