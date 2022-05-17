NP Plastibell推出一款內建近距離無線通訊（NFC）標籤的預充式互聯智慧針筒，讓製造商、醫務人員和患者能夠查看重要的藥物相關資訊。該NFC標籤是由服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）所提供。

NP Plastibell將微型NFC標籤直接壓鑄到注射管內。針筒填充裝入藥物後，NFC標籤可儲存相關資訊，以便患者及其醫師與護理師驗證藥物的適應症，查看製造記錄，閱讀服用建議說明，並查詢其他重要或警示資訊。

在開發智慧注射器的過程中，NP Plastibell面臨各種挑戰。為了將NFC標籤嵌入注射器內，並防止注射器內的藥液侵蝕標籤，意法半導體開發了新的製造技術，協助NP Plastibell克服各種與NFC標籤和預充式注射器之生命週期等等限制，如使用高壓滅菌器以130°C以上高溫為注射器滅菌時，確保不會毀損電子元件。

意法半導體是全球半導體製造領域的主要廠商，擁有將NFC標籤嵌入獨特產品的經驗，積極開發並提供各種穩定的NFC標籤晶片，以滿足醫療、製藥等不同市場的需求。

意法半導體微控制器和數位IC產品部歐洲、中東與非洲地區應用行銷總監Yvon Gourdou表示，NFC標籤可以用網頁連結或專用軟體儲存特定產品資訊。該智慧注射器的標籤可幫助醫護人員於手機上或NFC閱讀器快速獲取準確資訊，找出正確的劑量、特殊說明、有效期限、儲藏方式或其他相關重要資訊。患者亦可透過手機掃描標籤輕鬆設定服藥提示。

NP Plastibell正計劃進一步開發搭載意法半導體ST25TV NFC標籤晶片的智慧醫療設備。NP Plastibell研發經理Matthieu Besse則表示，當此技術上市，我們可以將其擴大應用至其他醫療設備，為手術器具、植體包裝、藥品包裝、診斷裝置等醫療產品建立類似的連線功能。