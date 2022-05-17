新北市林口區寶林路近期傳出有不肖業者疑似趁著夜間大雨時，在路邊違法倒土，農業局昨日傍晚會同林口公所、警察局、環保局前往勘查，當場抓到業者偷倒土石，除了立即制止外，也查扣業者的挖土機及砂石車等生財工具，並依違反山坡地保育利用條例、水土保持法及廢棄物清理法移送法辦。

農業局指出，有民眾檢舉林口山區寶林路一帶有違規倒土的狀況，會同各單位到現場後，發現業者違規傾倒約800平方公尺，相當於2個籃球場大小的土堆，初估土方量達3000立方公尺。

謝姓業者辯稱，承租土地進土是為了種樹。不過，農業局追查發現，砂石車裝載的土方是來自淡水等工地，未經合法申報，市府除了會持續追查土方來源，也針對業者未經申請水土保持計畫，擅自在山坡地傾倒土方、整地的行為，依照違反水土保持法及山坡地保育利用條例，移送法辦。

農業局表示，業者行為已造成道路泥濘影響通行，恐有致生水土流失之虞，而未申請水土保持計畫擅自開挖整地、堆積土石等行為，將依水土保持法裁處6萬至30萬元，並依廢棄物清理法等一併裁處，呼籲有心人士勿心存僥倖，若發現違法情事，將加重裁處並查扣機具法辦。