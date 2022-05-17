南加州台灣教會1死槍案 傳凶嫌為中一中校友

台裔移民周文偉15日在南加州台灣教會開槍射殺，造成1死5傷，他被查出因餐飲調酒專業出過多本書，20多年前曾在台灣多所大學任教，之後10多年搬至美國置產，買舊公寓租人，2012年被房客惡意傷害，斷手且右耳失聰，此事造成他性格丕變，去年還曾在自己住所開槍，疑似為槍擊案埋下伏筆。

周文偉畢業於台中一中，還是該校在內華達州的聯絡人，目前美國台中一中校友會官網已將資訊移除；大陸搜尋網站上還能查出周文偉的著作，包括《國際調酒學》、天堂的奴隸（1985年）、買家的隱形密探（1986年）、空姐導遊托福美語聽力必勝秘訣（1993年）、調酒師的聖經（1995年）、心靈調酒學（2001年）等。

周文偉曾因調酒專業，在輔仁大學生活應用科學系餐飲管理組擔任專任講師教授調酒，輔大稍早證實周僅在1991年9月至1992年7月任教1年，另外周也在於1994年8月在屏東科技大學教書，校方表示周在教學期間常請病假且無故曠職，1995年並未復職，後來無續聘，學校目前少有人聽過這人。

此外，根據拉斯維加斯新聞網，周文偉自稱在2009年到當地投資12間舊公寓收租，2012年4月3日卻遭一對西班牙男女房客動粗，對方假裝要付房租卻偷襲他臉部，他遭鐵器猛打頭、剪刀刺身體，最後醒來時已躺在醫院縫了好幾針，左手肘被打斷、打了8根鋼釘，右耳失去聽力。

周文偉自遇襲事件後，精神變得十分不穩定，去年曾在住所內開槍，也懷疑警方將他的租金占為己有，一度讓他變成遊民，在台灣生活時也曾感到自己不受歡迎，殊不知會犯下駭人的槍擊案。