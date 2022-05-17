上海汽車銷售協會公佈數據顯示，4月的新冠疫情對上海車市造成嚴重影響，全上海汽車經銷商因封控幾乎全部處於停業的狀態，導致4月汽車商銷售額為「0」，網民為此感嘆道：果然是全方位「清零」。

《鳳凰網》引述上海汽車銷售協會公告指出，4月汽車實際銷售額「歸零」，導致今年1-4月份累計的新車銷量的環比降幅達到47.6%。由於上海地區企業在4月全部進入了疫情封控階段，無法正常營業的期限超過預期，經銷商在閉店期間用線上宣傳的方式進行營銷，這種意向性的訂單主要體現在BBA和豐田等熱銷車系，以及一部分以線上銷售模式為主的新能源品牌。但是停業仍使大部分經銷商庫存面臨著先期進貨的庫存壓力，財務成本的陡然增高，更有經銷商的資金鍊出現了斷裂的風險。

從全大陸來看，疫情對汽車產業鏈造成影響，進口零部件短缺，涉及長三角地區的國產零部件體系供應商無法及時供貨，有的甚至完全停工、停運，加之物流效率降低和運輸時長不可控，導致生產不暢問題突出。

中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，上海、長春是大陸汽車生產的兩大重要基地，企業停工停產會對整車生產帶來直接影響。上海及長三角地區是汽車零部件密集布局的地區，這些企業群體的停工停產也會拖累整車生產。上海實行靜態管理，以及國內物流運輸受阻等，上海生產的整車也難以運出。

這則消息在網上也引來許多回應，網民表示，「這個數據顯然沒有造假，就從零開始吧！」「上海市汽車銷量正常情況佔全國3%~4%」、「全方位清零了 」。

報導說，隨著疫情有所好轉，上海地區的企業也在抓緊復工復產工作，預計一些重點企業在5月底或6月初可以恢復到本輪疫情前的水平。