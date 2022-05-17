嘉義縣受少子化衝擊，111學年度小一新生2807人，相較110學年度一年級減109人，降幅3.7％，總計國小普通班1171班，仍相較110學年度仍增加3班，國中部分因國一生預估少329人，減幅達17.3％，初估全縣國中普通班會減少28班。

縣府教育處指出，111學年度國小普通班共計1171班，相較110學年度增加3班；其中增加2班者有南新國小、東榮國小等2校，增加1班者有太保、大同、鹿草、水上、秀林、福樂、社團、瑞里、竹崎、光華、十字、來吉國小及里佳分校等13校，減少班級數共13校14班，其中新埤國小減少2班。

國中學生數部分，111學年度國中普通班新生初估共1575人，較110學年度減少329人，減幅17.3％，但實際數據仍需等7月國小畢業生實際報到才能最後確認。在班級數方面，國中普通班班級數初估248班，較110學年度減少28班，減少班級有17校，以新港國中減少4班、民雄國中減少5班最為顯著，2校於110學年度已分別減5班、減4班。

縣府統計，新學年無新生國小有中埔鄉灣潭國小及番路鄉大湖國小2校，新生只有1人學校，包括排路、仁和、豐山實驗教育學校等3校，由於縣府每年都進行小校轉型合併的檢討，111學年度預計灣潭國小裁撤，學區併入社口國小，排路國小則轉型為大林國小排路分校，並持續觀察分校入學情況，兩年後人數仍低於10人以下者，需重新檢討併校可能性。