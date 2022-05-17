Uber暨合作計程車車隊和Uber Eats宣布，推出針對COVID-19確診且需隔離的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴一次性經濟援助計畫，預計投入總金額達新台幣1,500萬元。

暨政府宣布與新冠肺炎病毒共存後已見連續幾週的確診人數高峰，Uber、Uber Eats展現企業社會責任，期望為合作車隊職業駕駛、外送合作夥伴提供額外的社會支持。

Uber表示，於5～6月期間，若有合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴確診，且需居家照護或於集中檢疫所、醫療院隔離者，將可獲得一次性新台幣5,000元的援助，該補助也適用於職業駕駛，並將由Uber與8家合作計程車車隊共同發出。

該援助適用於確診日期前30日內完成至少一趟的合作車隊職業駕駛，可透過 Uber 駕駛端 App 的「幫助」申請。駕駛需提出健保快易通、健康存摺或數位健康證明內的檢測陽性證明截圖，或自主快篩檢測陽性照片。

另外，一次性新台幣3,000元的援助，則適用於確診日期前30日內完成100趟訂單的外送合作夥伴，並且需提出健保快易通內的檢測陽性證明，以及完成三劑COVID-19疫苗接種記錄。外送合作夥伴可於本周18日中午起。透過Uber Eats外送合作夥伴端App的「幫助」申請。

Uber台灣總經理楊思祥表示，疫情蔓延，Uber、Uber Eats App確保接案的合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴的安全希望在台灣民眾面臨各種不預期的疫情逆風時，可成為可信賴的平台，持續提供民眾所需的行程以及餐飲、生鮮日用品外送服務，維繫疫情下的新生活常態。