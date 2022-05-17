林務局嘉義林管處於台南六甲山區八色鳥主棲地外設隔離網。（王昶欣提供／劉秀芬台南傳真）

林務局嘉義林管處成立棲地巡守隊，由林務局國家森林志工組成。（王昶欣提供／劉秀芬台南傳真）

八色鳥是保育類的台灣夏候鳥，每年4、5月從東南亞飛到台灣繁殖，台南六甲區保安林2019年發現八色鳥築巢繁殖，吸引民眾前往賞鳥拍攝，林務局嘉義林管處去年起成立棲地巡守隊，今年擴大巡守範圍，不只增為10處巡守點，志工也從20人增至35人，今年已在六甲水流東、北勢坑棲地發現八色鳥蹤跡。

嘉義林管處表示，去年度5月起首次推出八色鳥棲地巡守隊及生態調查計畫，於六甲保安林八色鳥主棲地外架設隔離網，並且請林務局國家森林志工組成巡守隊，同時為遊客、賞鳥者解說生態環境。

嘉義林管處副處長李定忠表示，去年巡守共調查到45種鳥類，其中8種為保育類。今年度為了想擴大瞭解八色鳥在第2007號區外保安林的族群數量和分布狀況，同時瞭解其他動植物資源，所以擴大巡守範圍，棲地類型涵蓋竹林、闊葉次生林、生態造林基地、埤塘、烏山頭水庫河道等。

李定忠說，今年擴大巡守範圍，並架設2台自動相機針對八色鳥出沒熱點進行環境監測；5月已進入鳥類育雛期，目前區外保安林棲地有觀察到黑枕藍鶲、大卷尾、赤腰燕等鳥種築巢繁殖。

嘉義林管處表示，參與的志工對於自然生態有一定程度的了解與喜愛，樂於觀察棲地內的動植物，值勤時間原則為每日8小時，不管是豔陽天或飽受蚊蟲叮咬，仍協助監測調查巡護。

由於去年開始巡守後，志工仍發現有零星餵食情形，且地點不在原本關注的主棲地內，這也是今年度擴大巡守範圍原因之一。嘉義林管處表示，希望賞鳥人、拍鳥人秉持關懷愛護野生動物與維護自然生態的精神，避免透過餵食、播放鳥音等行為干擾鳥類繁殖，共同營造友善的賞鳥環境。