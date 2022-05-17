桃園市楊梅區各大公園是許多家長帶孩子放電的好去處，不過有不少民眾抱怨，三民公園內大型遊戲設施被封鎖數月，埔心天幕公園原先設有溜滑梯也被拆除，多位議員都接獲陳情，盼能盡快改善。對此，楊梅區公所說明，因設施老舊須汰換，會爭取盡速完工。

市議員涂權吉指出，許多民眾反映，三民公園內大型遊具被封起，一圍就是大半年，另埔心公園中，小朋友最愛的溜滑梯也被拆掉，遲遲沒有下文，認為改善效率應加強，因這2處公園為附近居民假日或放學時間的熱門休憩地點，才會引起不小民怨。

對此，楊梅區公所農經課說明，考量安全標準問題，三民公園兒童遊戲場設施老舊須汰換，暫時將遊戲場封閉，工程已於4月底結標，預估5月底開工，工期預估40天完成；另埔心天幕公園重新設置溜滑梯案，已向市府提報計畫爭取經費，等待回文後將盡快發包。

現今對兒童遊戲場安全相當重視，得經過檢驗公司把關，期間到底要封閉或開放，也成為管理機關兩難的困擾。市議員鄭淑方建議，負責檢驗的公司數量較少，須排入時程隊伍，耗費很多時間，居民看到設施被圍起來，也沒有明確通知，應立牌說明，避免造成誤解。

據統計，楊梅現有26處設有遊戲設施的公園或綠地，楊梅區公所農經課表示，今年重心工作正是檢視設施是否符合最新標準，將盡可能向市府爭取經費，把不符規定的設施改善更新。

此外，針對楊梅區內正在規畫中的高榮幸福公園與四維兒童公園設計進度，公所表示，高榮幸福公園5月4日已結標，尚須召開施工前協調會，與廠商確認開工時間；桃市府景觀工程科則說，先前共針對專家、居民及孩童開過3次工作坊討論意見，四維兒童公園現為基礎設計階段，估6月下旬將報告送審再進入細部設計，約需3個月時間，即可準備發包。