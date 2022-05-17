台中市疫情升溫，中國醫藥大學有學生向教育局投訴，校園確診師生已超過百人，認為學校應全面改成遠距教學確保學生健康，校方表示，學校防疫措施是依照教育部規定，目前維持混成教學，學生受教權不受影響，學生會不排除召開防疫會。

中國醫藥大學指出，校方防疫作為是隨政府政策而滾動修正，目前仍維持混成教學，確診學生照顧，學校有制定一貫流程，強調照顧確診學生，是學校動員甚至全學系全校一起，保障學生受教權。

中國醫藥大學表示，學生確診安排的途徑為，學生住家中，輕症則留家中居隔照護；學生在外租屋，符合衛生局規定居隔住所，則留租屋住所居隔，學系與學校會共同照護。

另外，確診學生住學校宿舍，則先安排至隔離寢室，聯絡家人是否接回家中或是留宿舍照顧。宿舍都經過規格檢測，符合防疫居隔的要求規定；確診學生會經由衛生局接洽，是否轉集中檢疫所、旅館等地居隔照顧。

中國醫藥大學強調，目前校方採混成教學，也就是有實體上課與線上上課同步進行，都是經由教育部開放各大學防疫小組，決議校內授課方式，學生若是要請防疫假等，受教權都不受影響。