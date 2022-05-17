新北市文化局為了響應國際博物館日主題，以「數位創新」理念出發，將新北博物館群的門票、體驗課程及特色文創品等項目，整合為「新北博」品牌線上平台。（文化局提供）

明日是國際博物館日，新北市文化局為了要響應「博物館的力量」主題，以「數位創新」理念出發，將新北博物館群的門票、體驗課程及特色文創品等項目，整合為「新北博」品牌線上平台，希望邀請大眾發掘博物館為社會帶來的正面改變。

文化局表示，民眾除了在18日當天可享免票進入博物館參觀優惠外，若當日在「新北博」線上平台購買文創品也享8折優惠，另外還可購買新北博卡及特色提袋等限量產品，盡情感受各博物館的文化特色。

針對「永續發展」面向，博物館也藉由五條美學廊帶打造新北各區特色，達成聯合國SDGs永續發展目標，像是黃金博物館以礦山藝術季，推出文化行旅跨界合作；鶯歌陶博館推出國際陶藝雙年展、鶯歌燒品牌及春遊三鶯、鶯歌藝術季等活動，而淡水古蹟博物館、十三行博物館、坪林茶業博物館等也以各年度品牌活動打造區域特色。

另外，新北市也積極推動「社群教育」，邀請民眾參與數位博物館線上資源，隨時上網瀏覽博物館3D藏品、展覽環景、走入欣賞古蹟建築外，讓博物館走進社區，發揮不受限的社群力量。文化局表示，新北博物館在疫情下，仍積極發展轉型、永續經營，詳細資訊可至文化局FB粉絲專頁（https：//zh-tw.facebook.com/e7summer）查詢。