處理器大廠美商超微（AMD）在去年宣布30x25目標，計劃在2025年之前，用於人工智慧（AI）訓練與高效能運算（HPC）應用的處理器能源效率將提升30倍。目前這計畫正順利進行中，透過使用搭載一個AMD第3代EPYC CPU與四個AMD Instinct MI250x GPU的加速運算節點，在2020年的基準水平上將能源效率提升6.79倍。

隨著越來越多裝置成為「智慧裝置」，包括具備網路功能並通常配備攝影機的嵌入式處理器，資料創造量正在以指數級的速度呈現爆炸式增長。AI與HPC正在改變運算領域，以分析如此龐大的資料，從而實現更高品質的分析、自動化服務、增強的安全性以及更多其他優勢。然而當前的挑戰是，如此龐大規模的先進運算所需要消耗的能源與日俱增。

AMD執行副總裁暨技術長Mark Papermaster指出，作為開發高效能處理器以應對全球要求最嚴苛的分析應用的領導者，AMD在產品研發過程中將能源效率列為優先要務。我們著手在架構、封裝、連接性以及軟體進行全方位的功耗優化設計，旨在降低成本、保護自然資源以及減緩對氣候造成衝擊。

AMD將能源效率列為優先要務，在2014年自發性制定了目標，在2020年前將行動處理器的典型能源效率提高25倍。AMD不僅達成了這項目標，甚至達到31.7倍的提升幅度。

去年AMD宣布一項新願景－30x25目標，在2025年之前，加速資料中心運算節點的能源效率將在2020年的基礎上提升30倍。採用AMD EPYC CPU與AMD Instinct加速器的節點設計旨在因應AI訓練與HPC應用等領域中全球成長最快的運算需求。這些應用對於氣象預測、基因體學、藥物研發等科學研究，以及訓練執行語音辨識、語言翻譯以及專家推薦系統的AI類神經網路至關重要。透過架構創新，AMD針對加速運算節點的應用優化能源消耗量。

AMD深知提高資料中心效率可以幫助減少溫室氣體排放並提高環境可持續性。例如，若全球所有AI與HPC伺服器節點都能達到類似的效率提升，預計在2021至2025年期間，對比業界基準趨勢可節省高達510億千瓦小時（kWh）的電力，相當於節省62億美元的電費支出，減少的碳排相當於6億棵成長10年的樹木所吸納的碳排。

要在2025年達成提升30倍的目標，意謂著AMD加速運算節點完成單次運算的能源要比2020年降低97％。為了實現這一目標，AMD運算節點能源效率的提升速度必須比2015至2020年期間整個產業的提升速度快2.5倍。

時至2022年中，AMD正按進程朝著實現30x25的目標邁進，透過使用搭載一個AMD第3代EPYC CPU與四個AMD Instinct MI250x GPU的加速運算節點，在2020年的基準水平上將能源效率提升6.79倍。此進展報告採用經過運算能源效率研究專家和作者Jonathan Koomey博士驗證的量測方法。