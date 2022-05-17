雲林縣廖姓男子表面上在西螺果菜市場經營菜籃行及檳榔攤，實則吸收小弟、經營地下錢莊及賭場，甚至因私人恩怨，就喝令小弟們去毆打對方，還有人被打到住進加護病房，刑事局中部打擊犯罪中心追查，前後逮獲廖男及其集團成員共25人，廖經偵訊後以3萬元交保。

警方指出，這個暴力集團以綽號「幹哥」的廖男（29歲）為首，他專門吸收小弟、糾眾鬥毆，並在西螺果菜市場以菜籃行與檳榔攤做為掩護，暗地裡經營地下錢莊、賭場，且為打響集團名氣，廖男更於2021年5月起，陸續在雲林、彰化等地藉故滋事。

警方調查，廖男只要看到不順眼的人，或是因為私人感情等糾紛而衍生不滿，就要求旗下小弟持棍棒等工具毆打被害人，短短不到1年時間，該集團以犯下10多起聚眾鬥毆案件，甚至有被害人被打到骨折、橫紋肌溶解，要指證時根本無法親自簽名，還有人傷勢嚴重住進加護病房。

警方經持續蒐證追查，今年3、4月間分4波搜索，共逮獲25名集團成員，其中有8人還是未成年少年，並查扣手機、金融機構存摺及金融卡、鐵管、球棒、西瓜刀、開山刀與帳冊等贓證物，查扣物品還包括賭博用的骰子、麻將與毒咖啡包等，偵訊後依賭博、重利、組織條例、聚眾鬥毆等罪嫌法辦。