櫃買中心17日表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之111年第一季財務報告，上櫃有價證券應調整交易方式者共有4家，中茂（5205）恢復普通交割方式交易，東凌-KY（2924）新增為變更交易方法，都自5月19日起實施。

櫃買中心指出，調整交易方式之公司及原因如下：

1.新增為變更交易方法之上櫃有價證券：東凌-KY（2924）；東凌-KY因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

2.繼續變更交易方法但取消分盤方式交易之上櫃有價證券：新零售（3085）及和進（3191）。新零售及和進等2家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

3.恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：中茂（5205）；中茂公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。