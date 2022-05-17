BWF世界羽聯巡迴賽超級500系列泰國羽球公開賽今天（17日）展開，大會同日進行資格賽及部分會內賽，從資格賽出擊的女單好手許玟琪，短短20分鐘21比10、21比10擊敗埃及選手哈妮（Doha Hany），生涯首度打進超級500系列單打會內賽；而首日輪空的戴資穎，預計明天（18日）女單32強戰亮相，估計最快10點50分開始比賽。

經過去年歐洲圈賽事好成績，以及今年亞錦賽、湯優盃等國際賽洗禮，許玟琪也成為中華羽球隊女單值得期待的一名新星，在亞錦賽打進8強，湯優盃團體賽也有2勝進帳幫助下，目前世界排名前進到52個人新高，不過本周泰國公開賽女單會內賽第一輪就要挑戰大會第5種子、奧原希望，恐有一番苦戰，兩人上一站湯優盃交手過，當時許玟琪奮戰3局飲恨。

寶島球迷期待的戴資穎，和周天成、王子維及男雙組合李洋／王齊麟等好手都是明天才出賽，小戴迎戰世界排名第38的丹麥選手雅柯布森（Julie Dawall Jakobsen），是雙方生涯首次在BWF賽事交手，李洋／王齊麟則要和從資格賽打進來的柏禮維／張課琦上演「寶島內戰」，是第2球場壓軸賽。

今天男雙會內賽32強戰，台灣組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵17比21、21比18、21比12逆轉勝英格蘭組合蘭恩（Ben LANE）／范迪（Sean Vendy），女雙李佳馨／鄧淳薰會外賽直落二獲勝，也取得會內賽門票。