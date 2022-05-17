黃博欽明年將在大坡國中任滿10年，並希望未來有人能打破他的紀錄，讓偏鄉教育更受重視。（黃博欽提供／蔡明亘桃園傳真）

今年桃園市國中校長遴選結束，新屋區大坡國中校長黃博欽未申請調動，選擇留校奮戰完最後一年，明年任期屆滿就累計在大坡服務達10年，為新屋服務時間最久的校長，在學生眼中更是親切得毫無距離感。他也希望，後繼有人能打破此紀錄，讓偏鄉教育更受重視。

偏遠學校城鄉差距大，部分校長職如跳板，屆滿即轉調，不過今年50歲的黃博欽將教育歷程最精華的時間留在大坡。回憶初來乍到時期，他表示，外界都說偏校設備差、缺資源且教師流動率高，但他決定不能「過個水」就閃人，認為待2任共6年應能有點成果，沒想到逐漸愛上這個小而美的校園，也獲地方與師生認同。

後來黃博欽遇上偏遠學校條例改制，校長可延至第3任且任期改為4年，便決定留下來，就怕自己付出還不夠。他細數，除校園設施多次翻新外，學生表現進步亮眼，陶藝與攀岩課程也極具特色，整體環境穩定提升師生認同感，近年大坡教師更是零調動，對學生學習來講有好的影響。

從言談中足見黃博欽的愛校精神，他也強調，明年任期屆滿10年，將完成階段性任務，最後一年進行傳承，因為他認為只有一棒一棒接力才能給學生最好的教育品質，看到大坡因為他的堅持有所發展，感到十分感動與滿足，同時也期待他的留任紀錄能被人超越，屆時代表偏鄉教育已更加受到重視。