張天霖對於飾演反派駕輕就熟。（TVBS提供）

張天霖暌違9年再接拍台劇。（TVBS提供）

張天霖暌違9年再接拍台劇。（TVBS提供）

已有9年沒在台灣拍戲的張天霖，當年以《吐司男之吻》的黑道角色出道，近日加入TVBS《機智校園生活》，同樣飾演心狠手辣的黑道老大「大頭元」，他坦言飾演反派已駕輕就熟，對於劇中雅痞黑道老大很有興趣所以接演，也將與宥勝、陳為民有許多精彩對手戲。

張天霖為了演出《機智校園生活》瘦身5公斤，自曝持續努力中，一直都是吃很少、運動很多的人，但前陣子回台隔離胖了許多，後來擔心疫情也較少去健身房，反而開始會去近郊爬山、戶外運動，「不一定要爬百岳，像家裡附近的烘爐地，我就常去走走很舒服」。

他因疫情兩年沒回台灣，今年1月回來希望多花點時間陪家人，最近除了運動，也有參與其他新劇的前期作業。單身許久的他近幾年全心投入工作，透露近期在大陸開了製作公司，笑稱「沒時間想感情的事」，目前很享受同時投入幕前與幕後工作，「兩個身份都很喜歡！當演員時每個角色都會有不同的呈現方式，而製作這塊我還是新人，還有很多要學習的地方，也有很多新想法，希望有機會帶給大家。」

他9年多前拍完《兩個爸爸》就全力轉戰大陸市場，近幾年都演出古裝劇居多，再度接演時裝劇令他十分期待，「因為可以穿得比較少、比較涼快，妝髮也可較快速完成，台詞又相對好記。」他進入《機智》劇組大約兩星期，重逢很多合作過的工作人員，一起回味過往感覺很溫馨。