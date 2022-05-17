不畏疫情，金管會持續強化與外國銀行監理機關的交流合作。金管會銀行局副局長童政彰17日公布，金管會已與39國地區、64個國外監理機關簽訂67份MOU，且在疫情期間雙管齊下進行監理交流，除了日常例行以信函、電話等方式就金融監理事務溝通交流外，也藉由參加國際視訊會議，與各國金融監理機關就最新國際關注議題。

童政彰表示，我國銀行在海外據點遍布亞太地區、歐洲、美洲、非洲等地，截至2022年第1季止，已設立共計632個分支機構(含分、子行及代表人辦事處)，其中包括21家子行、153家分行、29家支行、55家代表人辦事處及343家子行設立之分、支行。

童政彰指出，我國銀行業海外布局較集中在「亞洲、美國」地區，其中亞洲據點就占所有分支據點84％、在美國的分支機構則占全部的2％。亞洲據點數最多的是在泰國，共有112個分支機構，其次為大陸89個分支機構、香港69個據點排第三。美國則有65個分支機構。

而與國外監理機關簽訂的67份MOU中，若依照業務類別劃分，銀行業相關有18個、證券期貨業有25個、保險業6個，跨銀行保險證券業的14個、金融科技業則有4個。

童政彰表示，為協助國銀海外布局，並與各國加強監理合作，金管會透過與外國金融主管機關簽署監理合作備忘錄、進行雙邊會議、電話會議、舉行監理官會議等方式，保持與地主國監理機關之聯繫，以建立彼此信任且適時分享資訊的監理合作基礎。

雖然近兩年全球在新冠肺炎疫情的衝擊下，金管會與各國金融監理機關較難透過直接面對面交流，但疫情期間金管會除了日常例行以信函、電話等方式就金融監理事務溝通交流外，也藉由參加國際視訊會議，與各國金融監理機關就最新國際關注議題，包括因應新冠肺炎疫情之措施、網路及科技風險、氣候環境等，進行意見交換及經驗分享。

童政彰表示，將繼續積極參與國際金融監理組織之活動，同時推動與各國監理機關之交流合作，並持續關注國際監理趨勢及金融發展議題，以確保我國金融活動安全及秩序，強化我國金融體系之效能，也為全球區域金融市場穩定貢獻心力。