路透引述兩名美國官員和另外3名知情人士透露，美國總統拜登的助手們圍繞是否應削減中國商品關稅存在巨大分歧，在政府努力抗擊通膨之際，拜登將不得不解決這場內部辯論。

消息人士表示，美國財長葉倫等官員希望大幅削減關稅，而美國貿易代表戴琪則希望暫時維持關稅，以便出台更廣泛的對中貿易戰略，保護美國就業並應對中國在全球市場中的行為，甚至可能包括徵收新的戰略性關稅。

一位熟悉討論的消息人士透露，葉倫認為，不管是否存在通膨問題，部分關稅措施並不符合美國的經濟利益，也會讓消費者多花錢。戴琪公開質疑這些結論是「介乎虛構或有趣的學術練習之間的東西」，並呼籲從「戰略角度」看待這些關稅。

拜登政府上月正式啟動對川普2018年和2019年實施的對中關稅措施進行審查。審查可能需要數月時間，公眾評議期為7月5日至8月22日。

一位知情人士說，戴琪認為，如何處理關稅措施應該作為對中國整體貿易戰略的一部分，對中貿易應採取更具戰略性的方法。一位與美國政府官員有接觸的人士表示，葉倫和戴琪之間的分歧可能會迫使拜登在仲夏之前作出決定。