民進黨今天(17日)表示，總統蔡英文就任6年來，一路從政策到推動落實，秉持讓民眾生活過得更好的理念，穩健讓各項績效與政策實現。這番執政宣傳引發網友熱議，不少網友傻眼直呼「笑死人」，諷刺表示「萬物皆漲，生活更幸福了」。

民進黨發言人黃世杰表示，面對百年大疫Covid-19這兩年來在全世界造成的重大影響，台灣在全民努力下，防疫一直維持穩定控制，而政府於疫情期間推出相關的振興和防疫措施，這兩年來不僅出口創下歷史新高，台灣經濟也平穩發展。

至於在野黨提出「高物價、低薪資」的問題，黃世杰指出，為因應全球通膨導致物價不斷攀升的問題，民進黨政府除了努力穩定國內物價外，也提出「加薪減稅」等政策，來減輕國人生活需求的負擔。

居住正義的部分，黃世杰表示，政府除了持續興建社會住宅，以及包租代管的政策，租屋補貼從現在57億元擴大到300億元，減輕租屋族負擔，並且運用閒置旅館及公私有房舍，轉型成社會住宅，讓業者享有地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助，房客則可用市價5至8折租金承租。

這番宣傳在PTT上引發網友熱議，紛紛嘲諷表示「語畢，哄堂大笑」、「愛說笑」、「這是今天的冷笑話嗎？」、「嗯？說笑話嗎？說的真好」、「joke請po在joke板好嗎」、「全世界最好笑笑話」、「2022笑話冠軍」、「笑死人」。

還有些網友則說，「房價飆得更高，物價漲得更快」、「是啊，萬物皆漲，生活更幸福了」、「比馬政府還爛，厲害了」、「歷史上各朝代的末年是不是都這樣啊」、「房價越炒越高，物價井噴，民眾能活得好？」、「他是活在哪個平行時空啊」、「有政府，要排隊」、「從來沒想過明天可以這麼糟」。