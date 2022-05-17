王樂妍劇中被抹黑、受委屈。（台視提供）

王樂妍劇中被抹黑，當街怒嗆大伯黃仲裕。（台視提供）

台視《美麗人生 女人當家》描述3個女人打拼向上的故事，自播出以來頗獲好評，前晚(5／16)更衝出收視新高，全體平均收視2.18、同時家庭主婦更有4.5。王樂妍劇中先是痛失丈夫與愛子，現在被趕出夫家，黃仲裕飾演的大伯蔡家興從菲律賓趕回來，爭奪繼承權，便開始最拿手的挑撥離間術，企圖分化王樂妍和婆婆及兩個孩子間的感情，同時還抹黑王樂妍跟張雁名有不尋常關係，不過他自己卻跟家裡的幫傭阿櫻(何聖菲飾演)讓觀眾看到氣得牙癢癢。

王樂妍劇中一直處於挨打狀態，被趕出夫家、遭抹黑，仍持續對夫家付出關心，她與張雁名在路上被黃仲裕撞見，讓黃仲裕誤以為是捉姦在街，但卻被王樂妍反嗆到一句話都說不出來，劇情總算讓王樂妍出口怨氣，不僅觀眾看得舒心，就連王樂妍也直呼：「演那段很過癮，終於可以不用被壓著打！」此段也衝出收視高點有2.78。

最新的預告中她霸氣回到婆家，再度跟大伯正面對決。影片一釋出，觀眾馬上敲碗期待要看更多，網友也紛紛喊話：「期待樂仙硬起來把阿櫻趕走」、「好勇敢的王樂仙 為了守護家庭保護兒女，女人當家的責任」。