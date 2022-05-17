本土確診個案連6日維持6萬多例，中重症和死亡個案也不斷增加。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，雖然Omicron造成重症的機率低，但染疫後演變成重症的話，死亡率可能超過40%以上，尤其超過60歲的族群更要小心，因此他建議，超過60歲又有慢性疾病者應盡早接種疫苗，提升保護力。

黃軒在個人臉書粉專發文，並引述澳洲研究指出，多數人都認為Omicron引發重症的機率低就不用擔心，但其實很多科學家警告，「Omicron在你的國家爆發，你國家的死亡人數就會增加」，也有不少文章提到，儘管Omicron的重症率比Delta低，但不代表Omicron造成的死亡人數，一定比Delta還低。

黃軒解釋，即使Omicron的重症率僅0.3%，但感染後演變成重症，其死亡率就上升至30%至40%以上。根據該研究顯示，Omicron的死亡率幾乎大於等於Delta的死亡率，且死亡年齡有2個明顯的分水嶺，包括「超過60歲」和「低於18歲」。

2020年1月1日至2022年4月10日，Omicron與Delta造成的死亡人數數據圖。（翻攝自臉書粉專黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

從數據可見，2020年1月1日至2022年4月10日，超過60歲的族群因Delta引發的死亡率為7.8%，因Omicron引發的死亡率為12.1%，有著近2倍的差距；18歲以下的族群，因Delta導致死亡的人數有2名，因Omicron導致死亡的人數則有8名。

黃軒也提到，根據美國麻薩諸塞州總醫院和哈佛醫學院合作研究表示，經歷過去兩年Omicron的肆虐，有超過 13 萬名確診者認為，如果沒有施打加強劑疫苗，Omicron造成的病症並不會比較溫和。

另外，美國CDC最近發表的研究也指出，與未接種疫苗的人相比，接種疫苗滿2劑或3劑仍確診的病患，即使住院了，有90%的機率可免於插管、使用呼吸器，甚至死亡。因此他直言，面對敵人Omicron，真的不可輕忽，建議超過60歲又有慢性疾病者盡早接種疫苗，提升保護力。