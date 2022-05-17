華夏（1305）17日舉辦法說會。華夏表示，大陸五一假期後已見PVC庫存下降，五月PVC歲修規模月增約10％，電石出廠價格自四月底低價區已上漲逾12％，增添支撐力道，加上第二季台灣、日本、韓國、泰國及印尼密集VCM或PVC廠歲修，預期亞洲整體PVC供需可趨平衡。

華夏認為，大陸PVC期貨及內貿價格五一假期後已止跌上揚，基建相關之管材、電線、電纜等需求率先回溫，預期疫情管控鬆綁後整體內需市場朝正向發展。另大陸以外市場之PVC買家詢盤轉趨積極，預期短期市場行情盤整待變。

華夏第一季營收年增6.6％，但因EDC進價每噸比去年同期多出400美金、乙烯也高出逾200美金，價格完全無法反映成本，單季毛利率14.1％、較去年同期減少8.1個百分點，淨利年減45.5％，EPS 0.78元。

華夏副總胡吉宏表示， 大陸疫情升溫，PVC在3、4月達報價高峰後趨緩。五一假期後已見庫存開始下降，基建相關之管材、電線、電纜等需求率先回溫，預期疫情管控鬆綁後整體內需市場朝正向發展，且6月有計畫性歲修安排，亞洲第二季PVC供需可趨平衡。

另，俄烏戰爭持續，兩國PVC出口貨源幾乎中斷，歐洲能源價格飆漲造成PVC鏈生產減少，主要PVC廠商短期供應能力難有改善，所產生的PVC缺口仍需替代貨源來補足。

PVC加工品部分，PVC管材售價逐步反應原料成本。329新屋推案量仍較去年同期成長，公共工程已決標及短期可施工案，需求仍屬穩定。膠皮類產品北美市場去年第四季轉趨衰退，今年首季最淡季度已過。剛開發完成的降溫座椅皮、透光膠皮及環保材料計劃第二季陸續上市，整體銷售展望樂觀。