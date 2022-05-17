2022法國網球公開賽會外賽，台灣男子好手曾俊欣、吳東霖與莊吉生同日出賽，率先登場的吳東霖雖不敵第12種子、祕魯一哥瓦瑞拉斯（Juan Pablo Varillas），但接續出賽的莊吉生和曾俊欣都獲勝，兩人將於下一輪會外賽狹路相逢。

上個月才在塔拉哈西挑戰賽笑納生涯首座ATP挑戰賽金盃的吳東霖，來到法國巴黎羅蘭蓋洛斯尋求晉級法網大滿貫會內資格，首輪就碰上會外賽種子球員，吳東霖奮戰83分鐘以3比6、2比6敗下陣來，未能挺進次輪。

接著出賽的莊吉生，面對生涯首度過招的比利時選手伯格斯（Zizou Bergs），首盤雖先被破發陷入落後，但該盤尾聲連破對手兩個發球局，在連下4局的威力下，後來居上搶下一盤；第二盤雙方一路互保發球局，進入到搶七局，莊吉生從1比4落後下奮力追趕，靠著一波連拿3分氣勢7比6出現賽末點，隨後雖被對手救了2個賽末點，莊吉生還是在這場歷時快2小時的對抗以6比4、7比6（8）勝出。

曾俊欣是男單會外賽第11種子，首戰法國地主卡佐（Arthur Cazaux），開賽曾俊欣氣勢如虹連拿4局，盤末再度破發先馳得點；次盤前兩局雙方互保後，曾俊欣再度發威，一口氣連下5局，72分鐘就以6比1、6比1收下勝利，將和莊吉生於法網會外賽次輪交手，兩人曾於2019年ATP鳳凰城挑戰賽過招，當時曾俊欣力戰三盤獲勝。