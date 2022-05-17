陳姓現役軍人5年前騎機車沿台中市后里區三豐路段，欲返回營區，行經該處路口處時，因輾壓路面坑洞，失控倒地滑行撞及三豐路三段之分隔島，因頭部、身體多處嚴重傷害，送醫不治死亡。陳的家屬認為其管理單位二工處公共設施管理有欠缺，請求國賠，一、二審認定二工處有疏失，判賠500多萬元，可上訴。

判決書指出，陳姓現役軍人當時騎乘機車，輾壓該處的路面坑洞，失控倒地滑行，又撞及三豐路三段的分隔島，導致頭部、身體多處嚴重傷害，送醫不治死亡。死者家屬認為二工處台中工務段人員有疏失，分別提出過失致死罪告訴，但不起訴，於是再提國賠。

判決書表示，該處坑洞長2.1公尺、寬1.5公尺、深7公分，所在位置為三豐路三段與馬場路三岔路口內，約在三豐路三段北上外側車道與路面邊線向北延伸處，坑洞處清楚可見道路鋪面碎裂、手孔蓋外露。而機車不如其他四輪客貨車穩定，機車需隨時保持平衡。

一審認定，道路有坑洞應及時修補，若未能及時修補，也應放置警示標示，以免造成用路人危險，以免造成用路人之危險，二工處卻怠於作為，致使陳姓軍人行經路面坑洞處而人車倒地，就道路之管理有欠缺，應負國家賠償責任，因而判決二工處應賠償陳姓軍人之父、母及姐扶養費、殯葬費及慰撫金合計531萬餘元。

全案經上訴，二審法官認定，仍維持一審原判，另因陳姓軍人家屬已領取17萬餘元的殮葬補助費，必需扣除，判賠514萬餘元，可上訴。