奇美博物館「我的大豐收」夏令營，讓孩子體驗藝術創作樂趣。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

奇美博物館「我的大豐收」夏令營，透過展廳互動導覽培養孩子藝術鑑賞能力。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

迎接30周年慶的奇美博物館，每年推出兒童夏令營都受到好評，今年也將在7、8月每周四登場，以館藏超人氣畫作〈豐收〉為主題推出全新企畫，首度公開畫作尋寶祕笈，更透過展廳互動導覽培養孩子藝術鑑賞能力，讓孩子在短短3個小時體驗一場藝術大豐收。

奇美博物館長年推廣「看得懂的藝術」，此次舉辦的兒童夏令營同樣秉持此一精神，尤其，身處與疫情共存的大環境下，期盼藝術能成為撫慰人心的力量，今起開放預約，6月19日前可享早鳥優惠價。

館方指出，每回推出暑期活動，回響都很熱烈，今年以〈豐收〉畫作為主題，推出藝術體驗營隊，內容涵蓋「畫作尋寶、藝術創作、展廳互動」。

其中，「畫作尋寶」搭配博物館首度推出體驗式互動童書《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》，該書以〈豐收〉為題材，帶領孩子用深入淺出的方式看懂畫作的9大面向，揭開畫家簽名、畫作色彩、構圖、繪畫技巧等祕笈，培養兒童對於藝術的興趣，激發美感創造力。

「藝術創作」7、8月分別規畫不同內容，7月「造型拓印奇幻之旅」以農作物為靈感，運用橡膠板的排列組合認識構圖的多樣性，並透過拓印技巧學習調墨變化，創作獨一無二的「豐收」作品；8月「光與色彩魔法之旅」將觀察生活中常見的水果之美，透過剪裁、黏貼並結合光與色彩的魔法，打造天馬行空的繽紛作品。

「展廳互動」是針對孩童特別設計的藝術鑑賞實務。由博物館館員帶著小朋友直接到展廳進行互動導覽，真實感受與藝術零距離美感體驗，透過遊戲引領學員了解畫作該怎麼看，輕鬆掌握賞畫祕訣。

奇美博物館「我的大豐收」兒童夏令營將於7、8月每周四下午1點半至4點半登場，對象為小一至小四學生，每場上限15位，每位兒童可由1位成人陪同，營隊內含3小時活動、《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》專書、創作材料包與奇美博物館門票2張，總價超過3000元，報名定價2200元，5月17日起至6月19日推出早鳥優惠1950元。