男子收防疫關懷包，打開箱子發現蜜豆奶外觀膨脹發黴，箱體也被蜜豆奶給沾濕。（翻攝自臉書爆怨公社）

防疫關懷包成為另類災情！有男子在臉書分享自己拿到的防疫關懷包，他發現關懷包內的蜜豆奶外觀已經膨脹發霉，箱子內還被蜜豆奶給沾濕，連區公所電話表也整張濕透，箱底還有白色殘留物，他表示這是「令人傻眼的關懷包」；網友卻表示在非常時期，「先搶救快篩劑，不能用的就丟棄」，別太在意。

一名男子在臉書社團「我是楊梅人」發文，並上傳1段20秒影片，他表示收到一件「令人傻眼的關懷包」，箱子裡的蜜豆奶壞掉變質，整個箱內蜜豆奶；從影片可見，原PO的蜜豆奶外觀已經膨脹，且整個箱子都是滲出的蜜豆奶，甚至還發黴，再從原PO的照片可見，箱體的外觀也清楚可見沾濕的部分，連區公所電話表也整張濕透，箱底也清楚可見白色殘留物。

貼文一出，網友紛紛留言表示「快篩沒壞就好！如果快篩壞了就跟工作人員反應更換應該可以吧」、「免錢的就加減囉！為了這雞毛蒜皮的也po」、「拿回去換啊」、「公所人員辛苦的分裝，放的時候一定是好的」、「快篩比較重要，先搶救快篩，其他的能救就救，不能用就丟了」、「開到箱王」。

不過也有網友認為「準備這些東西的人也太糟啦，壞掉的就不要放進去啊，搞得心情都不美啦」、「有問題反應很正常，但問題反應的要獲得改善才是正確的，不能出包就擺爛、這樣的公務人員心態不對」、「畫面好慘也是另類災情」。