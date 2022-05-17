看好嘉義布袋往返澎湖馬公離島旅遊市場，公路總局嘉義區監理所與航港局共同規畫往返嘉義高鐵站至布袋商港的計程車共乘營運路線，提供遊客便利交通選擇。（公路總局嘉義區監理所提供／呂妍庭嘉義傳真）

布袋商港全新旅客服務中心16日正式啟用，為讓遊客往來布袋港更便利，公路總局嘉義區監理所與航港局共同規畫「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線也同天通車，路程約30公里，車資以嘉義縣計程車費率為基礎計算分攤原則，1人650元至5人搭乘每人125元不等方式計費，比起既有的客運路線和乘車時間，相對便民。

嘉義區監理所運輸管理科長林衣婕指出，共乘計程車有專屬路權和路線，由大都會平台科技嘉義分公司負責營運服務，目前已有50輛計程車加入共乘，可方便業者自行調度，業者也承諾如營運狀況許可，會再增加人員和車輛投入經營。

現行往返布袋商港的聯外客運路線，有「幸福布袋1路」往返布袋轉運站至旅客中心、嘉義客運7209線行駛嘉義至布袋，以及新營客運「棕6」新營至布袋市區共3條，除新營路線狀況較好，其他2條皆是虧損補貼路線，載客率不佳，嘉義區監理所將觀察共乘計程車狀況，再來研議客運延駛到布袋港的必要性。