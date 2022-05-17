布袋商港全新旅客服務中心16日正式啟用，為讓遊客往來布袋港更便利，公路總局嘉義區監理所與航港局共同規畫「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線也同天通車，路程約30公里，車資以嘉義縣計程車費率為基礎計算分攤原則，1人650元至5人搭乘每人125元不等方式計費，比起既有的客運路線和乘車時間，相對便民。
嘉義區監理所運輸管理科長林衣婕指出，共乘計程車有專屬路權和路線，由大都會平台科技嘉義分公司負責營運服務，目前已有50輛計程車加入共乘，可方便業者自行調度，業者也承諾如營運狀況許可，會再增加人員和車輛投入經營。
現行往返布袋商港的聯外客運路線，有「幸福布袋1路」往返布袋轉運站至旅客中心、嘉義客運7209線行駛嘉義至布袋，以及新營客運「棕6」新營至布袋市區共3條，除新營路線狀況較好，其他2條皆是虧損補貼路線，載客率不佳，嘉義區監理所將觀察共乘計程車狀況，再來研議客運延駛到布袋港的必要性。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。