光一筆房屋稅就可以繳到快300萬元，大戶的世界真的超乎想像。兆豐銀行分析卡友繳納房屋稅概況，發現竟有好幾位隱藏版超級大戶，光是一筆房屋稅就繳納破百萬元，最高甚至接近300萬元，且清一色都是男性，尤其「單筆金額」排行榜前10名，新北五股區卡友就包辦5名，高雄前金區則囊括3名，其他2名則為高雄鳥松區與台中市大肚區，顯示在置產方面，非蛋黃區居民反而相對積極。

此外，兆豐銀行分析也發現，房屋稅男女繳納人數的比例幾乎呈現1比1，但金額則有些微差距，男女分別為56％及44％，其中甚至有一位大戶，可能因為房屋所在地值錢且面積大，房屋稅總額繳出近1,500萬元的天價，非常驚人。

至於繳納筆數「個人」冠軍則並非大家所想像的是在都會菁華地段，而是落在宜蘭，單一人房屋稅就繳了將近130筆；至於繳納筆數「縣市」冠軍則依序為新北板橋區、新竹市及台北大安區。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，去年刷兆豐卡繳納房屋稅選擇一次付清的還是占大多數，分期付款的民眾反而減少1％，且高達58％都是選擇使用台灣Pay綁卡繳稅，因此，今年兆豐也特地配合卡友需求，推出5大房屋稅優惠吸客，包括一次付清最高享0.25％回饋(每人最高回饋可達10萬元)、台灣Pay綁卡筆筆贈50元(每人最高送100元)、不限金額免手續費、免登錄再抽Dyson吸塵器，想分期還能不限金額6期0利率，民眾都可依自身需求選擇繳納方式，同時享有刷卡繳稅延後付款的便利性。