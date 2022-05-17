新冠疫情嚴峻，本土確診人數連續6天逾6萬例，雖然多數確診者都是輕症或是無症狀感染者，但是戴口罩、勤洗手等基本的防護措施還是要落實。多特瑞精油保健師陳怡伶更提供五大方法，建議可以使用天然加強防護力的精油，來對抗環境和季節性的威脅。

方法1：淨化噴霧隨手噴

無論是洗手、刷牙、外出後會觸碰到的物品及衣物，都可以使用含有野橘、丁香、桂皮、尤加利和迷迭香等成分，具有強大防禦能力的複方精油或是含萜品烯-4-醇，能抵抗外在環境威脅的茶樹精油，讓清潔更徹底。最好隨身攜帶含有以上精油配方的淨化噴霧，不僅出入公共場合時可以噴在座位、餐桌、門把、公廁，回到家更別忘了包包、外套、鞋底、手機也是重點，隨時淨化、隨時清潔！

專家建議，可透過天然加強防護力的精油，來對抗環境和季節性的威脅。（圖／業者提供）

方法2：口罩呼吸超順暢

在口罩的角落貼上精油貼片後，再滴上能幫助呼吸清新順暢的精油，例如：薄荷、月桂葉、尤加利葉、桉油樟羅文莎葉等，這些精油涼爽純淨的氣味，讓悶在口罩後的口鼻能獲得喘息，不會因為悶熱被自己的口氣薰壞。另外，也可稀釋後塗抹一些至胸口、脊椎、腳底等處，讓怡人的香味撫平煩躁不安。

方法3：辦公、居家都環境更清新

從外面回到家後，徹底做好清潔消毒很重要！可以利用各種能加強保衛防禦的精油，搭配在玄關處放置一台自動感應的擴香機，一進門就接受精油擴香的洗禮，這樣一來不僅省電、省事又能夠做好家庭防護，不用擔心把病毒帶進家門。當然，在辦公桌擺上一台，更能在人多的環境中時時自我保護。

美國約翰霍普金斯大學團隊研究發現，睡眠時間感染機率息息相關。（圖／業者提供）

方法4：安撫乾燥雙手

雙手絕對是病毒傳染的重要途徑之一，不僅頻繁洗手，進出商家也都被要求酒精噴噴噴。要緩解因為頻繁清潔造成肌膚乾燥、龜裂，多特瑞精油保健師陳怡伶建議在洗手乳或護手乳中加幾滴能幫助修護肌膚的天然精油，像是玫瑰、薰衣草都能舒緩肌膚乾癢不適、強化修復力，乳香能對抗老化、改善皺紋、疤痕，古巴香脂能改善膚質、維持肌膚的天然水分，都是很好的選擇。

方法5：睡前幾滴神助攻

美國約翰霍普金斯大學團隊研究發現，「夜間睡眠」每增加1小時的人感染新冠肺炎機率降低12%！常有疲倦感、擁有失眠問題或睡眠障礙的人，可選用雪松、薰衣草、苦橙葉、馬鬱蘭、岩蘭草和羅馬洋甘菊都是能幫助放鬆、助睡眠的精油，透過睡前泡澡、嗅吸、滴幾滴在枕頭上或稀釋後抹在腳底，讓睡眠的質與量都獲得提昇。