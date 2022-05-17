印度政府17日放寬出口禁令，允許開立信用狀的小麥輸往海外，造成貿易一片混亂，導致180萬公噸的小麥滯留港口。此外，政府聲明表示已同意小麥出口到埃及。

路透報導，印度政府表示，凡是5月13日及之前便已在海關登記的小麥允許輸出海外。不過又說僅允許5月13日之前已開立信用狀或付款保函的出口單。

這條規定令人混淆，貿易商表示，220萬公噸塞港或正在運輸中的小麥，僅40萬公噸有開信用狀。

不具名經銷商表示，「至於剩餘的180萬噸小麥，出口商不知該如何是好，沒人料到政府會全面禁止出口。」

另一家貿易商提到，出口禁令可能迫使該公司向海外客戶宣布貨品不可抗力，「我們從收購小麥，然後運送到港口，希望履行出口合約，但我們無法違抗政府的政策。因此我們別無選擇，只能宣告不可抗力」。

受到印度出口禁令影響，市場更憂心小麥供不應求，芝加哥商品交易所（CBOT）7月小麥期價在周一大漲5.94％，收在每英斗12.474美元的一個月高點，但周二盤中滑落1.74％至12.2575美元。