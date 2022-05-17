許茹芸17日在微博開心秀出《乘風破浪》官宣美照，「乘風破浪，花樣綻放！今天妳悅（月）己（季）了嗎？」許多星友特地錄製短片送祝福，包括林志穎、吳克群、信、周迅、譚詠麟等，「小黃花」好姊妹楊采妮、梁詠琪也影片中分享她們私下逗趣互動，隨即登上熱搜「許茹芸娛樂圈隱藏人脈富翁」。

梁詠琪憶起，過去每次來台灣，只要許茹芸也在台，她收工後直奔許茹芸的家，「我們一起聊天、睡覺，甚至聊到天亮，我早上起床她就會煮一碗麵、泡茶給我」，梁詠琪形容許茹芸是「完美媳婦」，更是很有義氣好友，梁詠琪說，之前開演唱會邀許茹芸當嘉賓，她都一口答應，期待許茹芸在節目中除了秀精湛歌藝，還能在舞台上發揮所長、突破自己，帶給觀眾新鮮感。

楊采妮透露，私下封許茹芸為「最受歡迎的殺青小公主」，坦言過往曾在很冷、很遠的郊外拍戲，當要殺青時，許茹芸總是會抽空相伴，「她會陪我拍最後幾天的戲，帶很多零食、面膜給我，也跟劇組一起分享」，楊認為在節目中不一定跟別人比賽，而是呈現歌迷不熟悉的另一面，「大家看到節目，你們會喜歡真實的她，祝福妳享受整個過程，我一定會支持、收看。」

信則爆料跳舞是許茹芸的一個坎，「跳舞很困難，身體、心裡上都是很大的障礙，我從沒看過，一定要逼她跳舞，我好想看」，他最後熱血喊話：「妳絕對沒問題，加油。」