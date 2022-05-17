淡水古蹟博物館加開「淡水茶金之秘」2場特色活動。（淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟博物館加開「淡水茶金之秘」2場特色活動。（淡水古蹟博物館提供）

「港動淡水－淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年」系列活動展開後受到熱烈迴響，文化行旅更是場場爆滿，為了回饋支持民眾，特別加開特色場次，從茶文化來看淡水貿易史。

新北市立淡水古蹟博物館於日前推出文化行旅2條主題走讀路線，分別為「淡水開港的黃金歲月」及「尋覓馬偕百年足跡」，並搭配「港動淡水」各月活動安排專屬內容，例如安排欣賞戶外戲劇表演、參觀「關關PASS！」特展、國際古蹟文化論壇或是音樂會，活動場場秒殺。

為讓更多人參與體驗160年前的開港盛況，特別於5月22、28日在程氏古厝加開「淡水茶金之秘」2場特色活動，邀請淡水文史工作者謝德錫、潘國明、淡水茶業職人王茂林及雲峰茶莊負責人劉學昭現身說法，透過精彩的解說引領大家穿越時空回到1862年，在品茶之中認識淡水「茶金」的秘密。18日12時於淡古官方網站免費報名，每場限額20人，額滿為止。

淡古館長黃麗鈴表示，除了輕鬆有趣的文化行旅外，也推薦大家免費參與在淡水海關碼頭洋樓辦理的「滬尾講堂」，月月都有專家學者來解密淡水大小事，每場次的議題相當多元，包括文史導覽行家高傳棋、金漫獎漫畫新人獎得主張季雅及淡江大學副教授黃瑞茂等，師資陣容堅強，歡迎有興趣的人把握每月1場的講座。

「港動淡水－淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年」活動內容豐富多元，包括5月特展、6月國際古蹟文化論壇、7月音樂會、表演、行旅、抽獎、專屬LINE貼圖、講堂及Podcast等，邀請全民到淡水體驗1862年開港盛況。詳細活動內容可查詢淡水古蹟博物館官網或臉書粉絲專頁。