金志遙（原名林大晉）近日推出情歌〈那個笨頭〉，特別選在5月20日前夕釋出新作。44歲的他，低調坦承與小14歲的女友穩交中，藉這首告白情歌向女友示愛，「只要愛上了天天都是520（我愛你）」，霸氣唱出「老少戀」的戀愛心境。

他發現當進入大叔的年紀後，會比較不在意節日，笑說，有時候忙起來就忘了過節，對另外一半蠻不好意思，他時常甜蜜撩女友：「只要你和我一起，每天都是520。」他目前享受戀愛時光，認為「老少戀」是蠻好的，因為日常太嚴肅，多接觸年輕的人事物，讓自己身心靈保持年輕，「對方也是思想成熟，自然能維繫感情。」

金志遙新歌〈那個笨頭〉邀來人氣啦啦隊員、「反骨團員」網紅琳妲合唱並跨刀擔任MV女主角。他們早在2020年赴沖繩拍攝，只見27歲的琳妲與金志遙的互動甜蜜自然，最後還上演浪漫吻戲，他表示，2人在拍攝現場狂NG，因為看到工作人員在旁邊一直拿木板在划水製造波浪，「我們看到趣味畫面一直笑場。」

他坦言，至今難忘沖繩海邊教堂的美景，更激起想辦海邊婚禮的衝動，被問想婚？他笑表示，結婚是法律上的程序，最重要是2人的感覺跟對彼此的認定，現階段不排斥先有小孩，「我身邊的朋友都有小孩了，或許哪一天『先有後婚』也不一定。」

金志遙（左）邀來網紅琳妲合作對唱、拍攝MV。（AMM亞洲心動娛樂提供）