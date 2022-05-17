好萊塢怨偶強尼戴普（Johnny Depp）和安柏赫德（Amber Heard）離婚官司越演越烈，目前風向一面倒地支持男方，導致安柏赫德遭數百萬人連署要求退出《水行俠2》，對此她16日在法庭上證實此事；但尷尬的是，她食言當初承諾將700萬美金（約台幣2億）的離婚和解金捐出一半，卻把過錯推給強尼戴普：「都怪他告我。」

安柏赫德在《水行俠》系列電影裡飾演女主角梅拉公主（Princess Mera），因跟強尼戴普打離婚官司而傷了形象，不但被聯署要求片商華納兄弟刪減戲份或換角，還有影評人表示安柏赫德的戲份被刪到剩10分鐘；而安柏赫德在當地日期16號於法庭的證人席上表示：「我真的非常努力想要留在這部片，但他們不想讓我參與電影。」證實拿到的新劇本裡，自己的動作場景和其他戰鬥畫面都被刪除，「基本上他們剝奪很多我的角色」，但片商華納兄弟暫未做出回應。

不過這並非最難堪的，安柏赫德被抓包說詞反覆而有說謊的疑慮，除了化妝品公司跳出來打臉安柏赫德聲稱用該牌遮瑕粉餅蓋掉臉部的瘀青，連英媒《每日郵報》都報導安柏赫德2018年欺騙大眾已把離婚和解金700萬美元的一半（350萬美元，折合台幣約1億）捐給美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）與洛杉磯兒童醫院，ACLU營運長作證表示，目前僅收到130萬美元，其中安柏赫德僅占35萬美元，10萬美元來自強尼戴普，最大筆的50萬竟是安柏赫德的前男友特斯拉總裁馬斯克出的。

安柏赫德和強尼戴普在離婚法庭上互撕。（圖／達志）

面臨謊言被拆穿的危機，安柏赫德替自己辯解：「我真的有意願要把承諾的數字都捐出來，可是強尼在2019年3月告我誹謗、索賠5000萬美元，希望他停手，我才能夠把錢都捐出去。」將責任全推給男方的行為，再度讓安柏赫德的形象受創。