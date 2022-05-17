民進黨將於5月22日舉辦黨職改選，台中市部分，預計開設市區、山線、海線及屯區共4個投開票所，分別由黨員投票選出新任台中市黨部主委，以及27名全國黨代表、75名市黨部代表與1名原住民市黨代表，而除了主委一職是同額競選外，包括市黨代表及全國黨代表都是競爭激烈。

民進黨台中市黨職選舉於上月15日截止登記，結果僅現任主委李天生登記參選主委，等於是同額競選；另有33人登記角逐27個全國黨代表、95人登記參選共76名市黨代表，市議員邱素貞說，因黨職選舉競爭激烈，不少腦筋動得快的候選人已採取聯合競選策略、互相拉抬選情，爭取勝選機會。

其中，登記競選全國黨代表的現任南區國光里長陳雅惠，以及參選市黨代表的黃河清、曾再農等人，為了爭取出線，除推出聯合競選名片、互相拉抬人氣，17日特別頭戴書寫候選人號次、姓名的棒球帽，在邱素珍陪同下站上街頭拜票，吸睛十足。

陳雅惠表示，黨職選舉僧多粥少，競爭相當激烈，他們藉由聯合競選的策略，希望能發揮魚幫水、水幫魚的雙贏策略。

全國黨員代表大會為民進黨最高權力機關，其職權包括修訂民進黨黨章、議定黨綱領，以及選舉、罷免中央執行委員及評議委員，成為各方志在必得，角力的戰場。