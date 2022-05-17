中央銀行受財政部委託標售250億元30年期公債，最高得標利率2.00％、創五年新高，較去年12月標售同年期的1.15％，狂飆85個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的30年債標售結果，吸引468.5億元資金進場搶標，投標倍數1.87倍，位在近年來平均1.5～2.0倍的區間內。其中銀行業搶得41.6％或104億元最多，其次證券業拿到25.6％或64億元，保險業占23.6％或59億元，票券業有9.2％或23億元，顯現投標相對熱絡。

券商主管表示，儘管長期資金仍充沛，但這次30年券標售，還是難免對全球央行升息的預期擔憂，投標資金保守至上，且財政部意外未進場截標，結果得標利率一舉攻克2.0％大關。

觀察30年期公債在疫情爆發後的2020年5月標售得標利率跌破1.0％並創新低，11月標售時更腰斬至僅0.410％、創歷史上最低紀錄，最新這期得標利率2.0％，即短短一年半飆高4.8倍之譜。

券商主管指出，觀察今年以來央行標售的364天期及2年期定存單，及受財政部委託標售的公債及國庫券，得標利率已全面衝高，部份甚至已創下歷史新高，凸顯利率正常化風險確立，預料後續標售，得標利率應是易升難降不變。