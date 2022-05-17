台中市大梨山地區因地處偏遠，當地只有梨山衛生所可看診拿藥，連一間藥局都沒有，居民若快篩陽性，必須自行下山至東勢農民醫院進行PCR檢測，不但須配合管制站放行時間且路途遙遠，紛紛憂心成為PCR孤島。

和平區代表會區民代表羅進玉表示，目前正值梨山採茶季節，採茶班成員多是外籍移工，每班有30至50人，共約7、8個班輪流採茶，近期屢傳移工快篩陽性，詢問梨山地區唯一醫療機構梨山衛生所後，竟被要求自行下山做PCR，這些高風險者若搭乘大眾運輸流動，萬一衍生更嚴重的疫情怎麼辦。

羅進玉憂心說，大梨山人口約有1萬多人，沒有一間藥局可以買藥，只能仰賴梨山衛生所看病拿藥，居民或移工快篩陽性卻無相關措施可協助，山上醫療資源不足大家都知道，但現在疫情嚴峻，相關單位是否應加派人員進駐以及藥品補給，才不會讓當地居民膽戰心驚。

梨山衛生所指出，PCR檢測站僅有特定醫院或診所才能測，大梨山居民若快篩陽性，必須自行下山至東勢做PCR檢測，針對這部分，台中市衛生局目前已進行了解及研究。