有「台灣好媳婦」稱號的女星佩甄（李佩甄），跨足戲劇圈和主持界，幽默談吐和爽朗個性獲得許多觀眾喜愛，不過，近年來佩甄鮮少在螢幕上曝光，但仍會持續更新社群平台，分享生活點滴；今（17）日佩甄曬出和親爸、「桌球教父」莊智淵合照，恭喜莊智淵勇奪世界冠軍，還驕傲地洩親爸昔日亞運國手身分。

佩甄今日上午在臉書更新動態，曬出一張舊照，畫面中是她和親爸、「桌球教父」莊智淵私下約打球的合照，寫著「恭喜桌球教父莊智淵，在世界桌球職業大聯盟的比賽勇奪冠軍」；也釣出莊智淵的臉書粉絲專頁小編在底下留言，用表情符號表達感謝。

佩甄今（17）日曬出和親爸、「桌球教父」莊智淵合照，恭喜莊智淵勇奪世界冠軍，還驕傲地洩親爸昔日亞運國手身分。(圖/ 摘自李佩甄臉書)

而佩甄在文末還不忘「炫父」，表示「李爸爸曾是亞運銀牌國手哦」，原來佩甄的爸爸李亮祥在民國59、60年在桌球國手男子組排名為第6名，更曾為台灣在亞洲運動會奪下銀牌，相當不簡單；不少粉絲也留言讚嘆李爸爸的實力，「曾經的國手前輩在最後面」、「妳爸爸可是當年的桌球教父啊」。

45歲的佩甄雖然減少在螢光幕前曝光，但臉蛋和體態依舊保持得非常好，不久前才因為曬出運動美照，大秀傲人S曲線，上衣看起來快撐爆讓網友看了臉紅心跳。