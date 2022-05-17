國際航空運輸協會（IATA）今（17）日警告，中國大陸的清零政策將會影響亞太地區航空運輸完全恢復正常，呼籲北京當局放寬嚴格限制。此外，中國邊境持續關閉，可能使航空公司重新評估中國市場。

綜合法新社等外媒報導，大陸實施迅速封城與大規模篩檢政策，令國內與國際航空大受打擊。國際航空運輸協會總裁華爾希（Willie Walsh）表示，亞洲航空業復甦腳步已經相對緩慢，北京政策會讓前景更加慘淡。

華爾希在新加坡舉行的「樟宜航空峰會」（Changi Aviation Summit）說：「這對航空業來說是很嚴酷的2年，但我們現在看到復甦跡象。」，「不幸的是，亞太區域的復甦腳步會因為中國持續實施清零政策而被拖累。」

華爾希還說，中國是航空業具有重要戰略意義的市場，許多航空公司都在此尋找業務成長機會，然而中國邊境持續關閉，他認為航空公司將會重新評估中國市場。

他表示，亞洲2021年國際航班數僅有2019年的7％，相較下全球的數據為25％。儘管今年初開始情況有所好轉，「但仍有很長一段路要走」。

華爾希另從樂觀的角度說，高端旅行是目前市場上增長最快的行業，將提振傳統大型航空公司的發展前景，包括阿聯酋航空、新加坡航空的頭等艙、商務艙都具有相當的優勢。

華爾希說：「人們對旅行的強烈需求被壓抑，而在疫情大流行的兩年裡，消費者有了可支配收入。人們已經存了錢，他們準備花這筆錢。」有跡象顯示，旅行正在恢復到疫情前的水準，但華爾希認為高端旅行的復甦速度更快。