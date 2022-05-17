是人妻第六感還是想太多？1名女網友發現丈夫近期經常加班，丈夫稱因疫情公司人力縮減，某日丈夫突然開口問「精神出軌跟肉體出軌那個嚴重？會造成無可挽回（感情）」，她回應都不能接受，丈夫沉默一下後，沒多說什麼就離開，她則不斷放大猜想，希望自己不要誤會對方，其他網友則紛紛勸離。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的男友這陣子經常加班到10、11點，男友解釋是疫情造成工作量增加，日前男友突然問她「精神出軌跟肉體出軌那個嚴重？會造成無可挽回（感情）」，她則說自己有感情潔癖，肉體與感情出軌都不能接受，但「如果真的不愛一定要誠實，至少痛不會那麼長」

女網友丈夫問「精神出軌跟肉體出軌那個嚴重？會造成無可挽回（感情）」，她回應都不能接受，丈夫沉默一下後，沒多說什麼就離開，她則不斷放大猜想。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友之後問男友為什麼突然這麼問，男友稱只是問問，沉默幾秒後就去洗澡，她則頓時感到沒有安全感，認為男友話中有話，她非常愛男友，也不想因為1個問題就誤會對方，但男友天天晚回家，到家後就睡覺，她直呼「這空落落的感覺在心裡無限放大..真不知道如何是好」。

其他網友則留言「已經出軌了，放手吧」、「恭喜啊！快可以分手了，如果你真的有感情潔癖的話」、「恭喜妳，即將有個婊妹」、「直接坐下來精神拷問，感覺不妥就直接放生」、「看最近行為舉止有不正常嗎」、「2個都很嚴重，都不能接受」、「應該有想出軌的對象只是不敢明講，才用暗示性問題」。