旺宏教育基金會今天表示，面對疫情，今年第21屆旺宏科學獎仍會繼續舉辦，總獎金500萬元，鼓勵對科學專題實作有興趣的同學踴躍報名參加，希望即使在防疫居家學習也能沉浸科研樂趣。即日起到5月31日接受報名。

今年是新課綱大學入學申請第一年，「自主學習計畫」的學習歷程檔案分數佔比高，近9成校系在個人申請皆參採此項目，是進入頂大的重要關鍵，也帶動更多老師和同學對於參與科學競賽的重視。

擔任科學獎召集委員多年的中正大學校長馮展華在今年5月剛舉辦的「旺宏科學教師研習營」中也特別指出，大學端最希望網羅的是具有獨立想法的人才，若能透過參與科學競賽，展現出觀察問題的能力及創意，相信都會想吸收這樣的人才，一起到學校來學習磨練找出解決問題的方法。

根據旺宏教育基金會統計，歷屆旺宏科學獎獲獎同學透過實作與參賽的學習歷練，在大學推甄過程中更顯優勢，有近7成獲獎同學皆以特選或推甄方式進入國內頂大就讀。

今年基金會邀請中央研究院周美吟副院長擔任科學獎召集人，帶領國內超過50位頂尖科學家組成公平公正評審團隊。入圍決賽同學可獲得五位科學獎召集委員聯合具名的推薦信函以及專業的審查建議。

「第二十一屆旺宏科學獎」自即日起至5月31日開放報名，其中旺宏獎獎學金高達新台幣48萬元，獲獎名額更高達100位，希望透過高額獎金吸引優秀學子狂飆科學創意。相關資訊可至旺宏教育基金會(https：//www.mxeduc.org.tw/webPages/index.aspx)查詢。