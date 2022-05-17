總統府疫情燒不停，總統府發言人張惇涵今日表示，總統府新增8名確診案例，包括：6名總統府員工、1名總統警衛室勤員及1名憲兵。

張惇涵指出，總統警衛室勤員另匡列同寢室密切接觸者1人，快篩陰性；基於維安考量，為求慎重，經醫療團隊建議，仍先進行隔離。上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。