台灣防疫政策從清零走向共存，引發防疫保單理賠爭議。宅神朱學恒質疑，為何政府要求壽險公司扛風險，而不效法歐美普發現金給民眾？前民進黨立委郭正亮說，行政院編列的預算沒有涵蓋個人紓困金，而是針對產業補貼，他認為這件事應該是總統蔡英文拍板的，也因此行政院長蘇貞昌推出了三倍券和五倍券的替代方案。

針對防疫保單之亂，朱學恒17日晚間在直播中表示，為何我國政府這麼要求民間產壽險公司要扛這風險，而不像歐美普發現金到民眾帳戶？郭正亮說，「因為預算太大了」，朱學恒十分詫異，「真有那麼大嗎？我們給8000多億了欸」，郭正亮坦言，當時光是補貼旅行社、飯店和計程車司機等行業就花了不少錢。

郭正亮指出防疫保單的兩個問題，一是對方確診是不是容易作弊，二是理賠率有多高，一開始大家用Alpha和Delta病毒來算，確診率只有百分之幾，理賠率沒那麼高，哪裡知道會變種成Omicron，「這好像是一年一保，那時候簽了就該喊停，已簽了就保，不能再簽新約」。

朱學恒問，按照風險控管，金管會保險局去年為何又介入？郭正亮回答「去問蘇貞昌」，郭進一步表示，應該要問的是保險局為何要繼續搞，一定是行政院講說，本來的8400億當中就沒有個人紓困金，大家可能防疫需要錢，就用保險以防萬一。

朱學恒直言，政府該負的責任，跑去找企業負，風險分攤很怪，「藏富於民，藏風險於民」。郭正亮說，也是有幾個國家沒有發紓困金，大陸和台灣也是，但大陸其他東西是免費，他們的體制是社會主義，不會有餓死的問題，台灣就是極少數沒發個人紓困金的。

郭正亮透露，他還擔任立委時，對這件事的理解是，政府不想造成太大赤字，不想要在這個地方舉債。朱學恒問他，「這是誰的中心思想？」郭正亮指出，那時候是總統府和行政院拍板的，蔡政府一開始的行政院長是林全，他對財政紀律要求很嚴格，「我認為是小英拍板，不太可能是蘇貞昌，她決定紓困主要是針對行業」。

朱學恒抱怨，似乎就只有台灣不發錢。郭正亮回答，我們不是發明了三倍券？那就是蘇貞昌的替代案，他知道我們不編紓困金，就搞了三倍券、五倍券。朱學恒感嘆，我們自以為很嗨的消費券，最後在保險業炸開。