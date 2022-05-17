《北京日報》旗下政論微信公眾號「長安街知事」17日報導，官迷心竅，跑官買官並被騙；搞權色、錢色交易；涉嫌貪汙、挪用公款和受賄犯罪。落馬一年後，黑龍江省鶴崗市市委前書記張恩亮，於近日被開除黨籍、開除公職「雙開」，移送檢察機關審查起訴。作為大陸全國首個「70後」地級市市長。落馬後，黑龍江省紀委監委特別以《從「明星」到「流星」的隕落》為題，發布了警示教育材料。

長安街知事稱，張恩亮，1970年3月生，黑龍江望奎人，早年在大興安嶺地區行署工作，2000年8月任團省委副書記，8年後升任團省委書記，時年38歲。

2011年，張恩亮出任黑河市長，時年41歲，由此成為大陸全國首位「70後」地級市市長。2016年12月調任鶴崗市委書記，後當選中共第十二屆黑龍江省委委員，2021年5月被查。

《黑龍江日報》報導，今年4月，省紀委監委新一期的警示教育材料《從「明星」到「流星」的隕落》放在省管幹部案頭。

《教材》指出：「身為年輕領導幹部的張恩亮，墮落軌跡始於理想信念喪失，進而從政治上蛻變走向經濟上腐敗、生活上腐化，辜負了組織的信任與重託，在成長『黃金期』折戟。」

黑龍江省紀委監委17日發布消息：經中央紀委常委會會議審議後報中共中央批准，決定給予張恩亮開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分。

通報稱，張恩亮違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，官迷心竅，跑官買官並被騙，搞迷信活動；

違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規購買辦公用房；

違反組織紀律，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違反廉潔紀律，違規借貸獲得大額回報，搞權色、錢色交易；

違反工作紀律，違規設立並使用「小金庫」款項；

違反生活紀律；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，侵吞、挪用公款，在職務調整、工程項目承攬、專案資金撥付等方面為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物，涉嫌貪汙、挪用公款和受賄犯罪。

通報指出，張恩亮官迷心竅，不信馬列信鬼神，大肆賣官鬻爵，既想當官又想發財，與不法商人大搞權錢交易，嚴重破壞所任職地區的政治生態，性質極其嚴重，影響極其惡劣，應予嚴肅處理。