出口強勁、消費好轉 泰國Q1經濟年增2.2％ 21:362022/05/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜出口強勁與民間消費好轉所賜，泰國第一季國內生產毛額（GDP）年增2.2％，優於2021年第四季的年增1.8％，也超越經濟學家預的擴張2％。觀光業持續復甦亦支撐第一季經濟成長。與前季相比，第一季經濟經季調後擴張1.1％。 《通信網路》3大事業體齊揚 統振首季EPS年增22.73% 搜狐第一季淨利潤900萬美元 年減75％ 產業資訊－三能集團 第一季每股盈餘0.39元 #擴張 #第一季 #泰國 #民間消費 #所賜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拓凱第一季營收及獲利均創同期新高 14:122022/05/17 財經 煤炭價格飆漲 亞泥首季獲利衰退2成 14:282022/05/16 財經 第一季財報－國碩EPS 0.02元、碩禾轉盈 04:102022/05/14 證券．權證 TrendForce：Q1新能源車市場逆勢成長 全球銷量破200萬輛 15:162022/05/16 財經 《文創股》嘉威生活首季稅前獲利創高 每股盈餘3.02元 09:082022/05/16 財經 《產業》新能源車銷量Q1逆增8成 3變數前方路顛簸 14:482022/05/16 財經 《資訊服務》敦陽科今年營運看增雙位數 關注兩變數 16:092022/05/16 財經 《光電股》晶成半導體Q4拚盈 富采月線在眼前 13:482022/05/16 財經 《其他電子》同開首季轉盈 每股稅後盈餘0.20元 11:582022/05/14 財經 美時第1季EPS1.72元 創歷史第二新高 11:322022/05/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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