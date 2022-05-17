拜出口強勁與民間消費好轉所賜，泰國第一季國內生產毛額（GDP）年增2.2％，優於2021年第四季的年增1.8％，也超越經濟學家預的擴張2％。觀光業持續復甦亦支撐第一季經濟成長。與前季相比，第一季經濟經季調後擴張1.1％。