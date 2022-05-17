法國第一季失業率降至14年新低。法國統計局INSEE 17日公布，第一季失業率降至7.3％，優於前一季和市場預期的7.4％，創下2008年第二季以來最低紀錄，除了疫情爆發初期不具代表性的異常下降，當時求職者因封鎖令無法謀職。

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