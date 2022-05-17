法國第一季失業率 創14年新低 21:372022/05/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國第一季失業率降至14年新低。法國統計局INSEE 17日公布，第一季失業率降至7.3％，優於前一季和市場預期的7.4％，創下2008年第二季以來最低紀錄，除了疫情爆發初期不具代表性的異常下降，當時求職者因封鎖令無法謀職。 短天期新興債 低波動抗震首選 新冠疫情揮之不去 大陸４月三經濟指標全趴 《國際金融》歐股持平 礦業股力抗中國疲弱利空 #第一季 #法國 #失業率降 #新低 #失業率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金控錢進海外 最愛六大國 04:102022/05/17 金融．稅務 永豐餘保守看景氣 求穩健發展 04:102022/05/17 產業特刊 拓凱第一季營收及獲利均創同期新高 14:122022/05/17 財經 《國際金融》中國疫情趨緩 歐股連3揚 16:192022/05/17 財經 PM2.5濃度創空汙季新低 台中拚年底降至標準值 15:382022/05/17 生活 財部六光電標租案 商機估2.86億 04:102022/05/17 財經要聞 1000公尺高空跳傘 正妹打不開降落傘 當場墜地慘死 17:222022/05/16 搜奇 產業資訊－三能集團 第一季每股盈餘0.39元 04:102022/05/17 證券．權證 電動工具三雄 第一季獲利報喜 14:032022/05/16 財經 疫情影響高雄訓就中心餐飲業求才 求職這行業少最多 17:402022/05/17 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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